بـ6511 حالة.. مكة تتصدر المدن الأكثر إصابة بـ«كورونا»

تصدّرت مكة المكرمة أكثر المدن التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بتسجيلها 287 حالة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبهذا أصبح إجمالي عدد الحالات المُسجلة بمكة 6511، منها 5679 حالة.

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، جاءت مدينتي الدمام وجدة بـ261 لكل منها، وفي المرتبة الثالثة جاءت الجبيل بـ217 حالة، وتلتها المدينة المنورة بـ152 حالة، ثم الخفوف 133، والرياض 131، وبيش 53.

فيما جاءت الرياض بالمرتبة الثانية في إجمالي الإصابات المُسجلة بالمملكة منذ ظهور الفيروس بـ4922 حالة، يليها جدة بـ4648، وفي المركز الرابع المدينة المنورة بـ4643، وبعد ذلك الدمام1904 حالات، والهفوف 1319 حالة.

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