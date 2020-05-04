بالفيديو.. «الصحة» تعلن أعمار «وفيات كورونا» الجديدة في المملكة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن أعمار الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 7 وفيات.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن الحالات الـ 7 لمقيمين من جنسيات متعددة في مكة المكرمة وجدة وتراوحت أعمارهم بين الـ39 و الـ87 سنة.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 1645 حالة في المملكة اليوم الاثنين.

وتصدرت مكة المكرمة أعلى نسب الإصابة بـ287 حالة، فيما جاءت باقي المدن كالتالي: (الدمام 261، جدة 261، الجبيل 217، المدينة المنورة 152، الهفوف 133، الرياض 131، بيش 53، الخبر 26، الطائف 14، صفوى 13، ينبع 9، القنفذة 9، النعيرية 8، القريات 7، المجاردة 6، رابغ 6، الزلفي 5، الدرعية 5).

وبحسب «متحدث الصحة» توزعت باقي الحالات كما يلي: (الجفر 4، الظهران 4، تبوك 4، عرعر 4، الخرج 4، القطيف 3، بريدة 3، خميس مشيط 1، محايل عسير 1، بقيق 1، رأس تنورة 1، عنيزة 1، الرس 1، خيبر 1، خليص 1، العيدابي 1، صبيا 1، حفر الباطن 1، نجران 1، حائل 1، طبرجل 1، حوطة بني تميم 1، ضرماء 1).

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 في المملكة؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 28,656 في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 4476، وذلك بعد تسجيل 342 حالات جديدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 191 بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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