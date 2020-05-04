السعودية اليوم / إطلاق تحديات "شباك 9" ... بيتك مسرح إبداعك



الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

تنطلق اليوم مبادرة "شباك 9" الرمضانية المتعلقة بتحدي المواهب، التي تأتي بمبادرة كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج جودة الحياة، ووزارة الإعلام، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للترفيه، ورعاية حصرية من شركة الاتصالات

وحول المبادرة أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان على أهمية هذه المبادرة، التي تسهم في اكتشاف المواهب وإشراك جميع شرائح المجتمع في صناعة محتوى ترفيهي إيجابي في مجالات متنوعة، وإثراء المحتوى الرقمي الترويحي في المملكة.

وأوضح الثنيان أن المبادرة ستعمل على تمكين المواهب المحلية عن طريق مشاركة الموهبة وتفاعل المجتمع معها بشكل مباشر، وهو الأمر الذي سيسهم في تواصل الفعال بين المجتمع وأفراده، وفي صناعة المحتوى الترفيهي وخلق روح التنافس، وبإمكان الراغبين في المشاركة الدخول على المنصة والتسجيل فيها: www.Shubak9.com

وتتنوع تحديات مبادرة "شباك 9" الرمضانية لتناسب كل أفراد المجتمع، إذ تتمحور حول ثمان تصنيفات هي: "تحدي الإعلانات"، وتحدي "اصنعها بنفسك" بطرح فكرة تحدي وصناعتها بأسلوبه الخاص، وتحدي "صوت رمضان" بتلاوة القرآن الكريم، وتحدي "مثلها بفن" باختيار شخصية وتمثيلها، وتحدي "الرسم"، وتحدي "معلق رياضي"، إضافة إلى تحدي "رمضان في البيت" بأن تتم بمشاركة ديكور أو جلسة مرتبطة بأجواء رمضان، وأخيراً تحدي "الشعر"، مشيرًا إلى أن جوائز كل تحدّ ستبلغ 20 ألف ريال للمركز الأول، و14 ألف ريال للمركز الثاني، و8 آلاف ريال للمركز الثالث.

من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم برنامج جودة الحياة مزروع بن صلاح المزروع أن "شباك 9" امتداد للمشاريع المختلفة التي دشنتها قطاعات حكومية بهدف تحسين جودة الحياة في المنازل في ظل جائحة فايروس

// انتهى //

19:56ت م

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الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واستنطلق اليوم مبادرة "شباك 9" الرمضانية المتعلقة بتحدي المواهب، التي تأتي بمبادرة كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج جودة الحياة، ووزارة الإعلام، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للترفيه، ورعاية حصرية من شركة الاتصالات السعودية "STC"، التي تهدف إلى إضافة البهجة والسرور في حياة أفراد المجتمع، وإظهار مواهب شباب وشابات الوطن، وتحفيزهم للابتكار وصناعة محتوى وفق اهتماماتهم، وزيادة التواصل والتفاعل في المجتمع عبر التحديات المنوعة.وحول المبادرة أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان على أهمية هذه المبادرة، التي تسهم في اكتشاف المواهب وإشراك جميع شرائح المجتمع في صناعة محتوى ترفيهي إيجابي في مجالات متنوعة، وإثراء المحتوى الرقمي الترويحي في المملكة.وأوضح الثنيان أن المبادرة ستعمل على تمكين المواهب المحلية عن طريق مشاركة الموهبة وتفاعل المجتمع معها بشكل مباشر، وهو الأمر الذي سيسهم في تواصل الفعال بين المجتمع وأفراده، وفي صناعة المحتوى الترفيهي وخلق روح التنافس، وبإمكان الراغبين في المشاركة الدخول على المنصة والتسجيل فيها: www.Shubak9.comوتتنوع تحديات مبادرة "شباك 9" الرمضانية لتناسب كل أفراد المجتمع، إذ تتمحور حول ثمان تصنيفات هي: "تحدي الإعلانات"، وتحدي "اصنعها بنفسك" بطرح فكرة تحدي وصناعتها بأسلوبه الخاص، وتحدي "صوت رمضان" بتلاوة القرآن الكريم، وتحدي "مثلها بفن" باختيار شخصية وتمثيلها، وتحدي "الرسم"، وتحدي "معلق رياضي"، إضافة إلى تحدي "رمضان في البيت" بأن تتم بمشاركة ديكور أو جلسة مرتبطة بأجواء رمضان، وأخيراً تحدي "الشعر"، مشيرًا إلى أن جوائز كل تحدّ ستبلغ 20 ألف ريال للمركز الأول، و14 ألف ريال للمركز الثاني، و8 آلاف ريال للمركز الثالث.من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم برنامج جودة الحياة مزروع بن صلاح المزروع أن "شباك 9" امتداد للمشاريع المختلفة التي دشنتها قطاعات حكومية بهدف تحسين جودة الحياة في المنازل في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد التي ألزمت الجميع بالبقاء في البيوت خلال هذه الفترة، مضيفاً أن المبادرة تأتي لإثراء بهجة الفرد والأسرة في المملكة، وإثراء المحتوى المحلي، خاصة فيما يتعلق بالترفيه داخل المنزل، إضافة إلى تحفيز المواهب والإبداع لدى شباب الوطن، وتعزيز المشاركات الاجتماعية من خلال متابعة التحديات والتصويت والمشاركة في كل أنواع التحديات".// انتهى //19:56ت م0185

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.