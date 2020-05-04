السعودية اليوم / "القطاع السمكي و فيروس كورونا المستجد " ندوة عن بُعد بمحافظة ضباء



تبوك 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

يُنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بمكتبة بمحافظة ضباء بعد غدٍ , ندوة بعنوان " القطاع السمكي و

وأوضح فرع الوزارة بمحافظة ضباء أن الندوة تهدف إلى توعية كافة أفراد المجتمع عن فيروس كورونا المستجد، وإرشاد الصيادين ومستثمرين الاستزراع السمكي إلى السلوكيات السليمة التي تساهم - بإذن الله - بالوقاية والحد من انتشار الفيروس , مبيناً أن الندوة ستتناول عدة محاور أولها سيتحدث عن فيروس كورونا المستجد و الأعراض و طرق انتقال العدوى ودور الجهات الحكومية و إجراءاتها الاحترازية في الوقاية, فيما سيتناول المحاور الثاني المصائد البحرية وتأثير جائحة كورونا والاحتياطات التي يجب على الصيادين العمل بها في ظل هذه الجائحة, في حين أن المحور الأخير للندوة سوف يتناول الإجابة عن استفسار " هل الأسماك تصاب بالفيروس وتنقل العدوى للإنسان والعكس " بالإضافة على الاحتياطات الواجب اتخاذها و نصائح عامة للمستهلك عند التعامل مع الأسماك وعند الشراء في ظل هذه الجائحة .

// انتهى //

19:32ت م

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تبوك 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسيُنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بمكتبة بمحافظة ضباء بعد غدٍ , ندوة بعنوان " القطاع السمكي و فيروس كورونا المستجد 19-"COVID بالتعاون مع مستشفى ضباء العام وشركة أسماك تبوك, وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً عبر الاتصال عن بُعد.وأوضح فرع الوزارة بمحافظة ضباء أن الندوة تهدف إلى توعية كافة أفراد المجتمع عن فيروس كورونا المستجد، وإرشاد الصيادين ومستثمرين الاستزراع السمكي إلى السلوكيات السليمة التي تساهم - بإذن الله - بالوقاية والحد من انتشار الفيروس , مبيناً أن الندوة ستتناول عدة محاور أولها سيتحدث عن فيروس كورونا المستجد و الأعراض و طرق انتقال العدوى ودور الجهات الحكومية و إجراءاتها الاحترازية في الوقاية, فيما سيتناول المحاور الثاني المصائد البحرية وتأثير جائحة كورونا والاحتياطات التي يجب على الصيادين العمل بها في ظل هذه الجائحة, في حين أن المحور الأخير للندوة سوف يتناول الإجابة عن استفسار " هل الأسماك تصاب بالفيروس وتنقل العدوى للإنسان والعكس " بالإضافة على الاحتياطات الواجب اتخاذها و نصائح عامة للمستهلك عند التعامل مع الأسماك وعند الشراء في ظل هذه الجائحة .// انتهى //19:32ت م0181

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