السعودية اليوم / الصحة الفلسطينية: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا وتسجيل 25 حالة تعافي



رام الله 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا، أن حالة جميع المصابين مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة، وأن عدد الحالات النشطة التي لا تزال مصابة بلغ 389 حالة، من ضمنها 384 حالة في المحافظات الشمالية، بينها 219 حالة من محافظة القدس والتي تشكّل 67% من مجموع الحالات المصابة، وفي المحافظات الجنوبية 5 حالات تشكّل 1% من مجموع الحالات المصابة في فلسطين.

// انتهى //

19:20ت م

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رام الله 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 524 مصاباً، بعد تسجيل إصابتين جديدتين في بلدة السموع بمحافظة الخليل، ومدينة القدس المحتلة.وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا، أن حالة جميع المصابين مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة، وأن عدد الحالات النشطة التي لا تزال مصابة بلغ 389 حالة، من ضمنها 384 حالة في المحافظات الشمالية، بينها 219 حالة من محافظة القدس والتي تشكّل 67% من مجموع الحالات المصابة، وفي المحافظات الجنوبية 5 حالات تشكّل 1% من مجموع الحالات المصابة في فلسطين.// انتهى //19:20ت م0176

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