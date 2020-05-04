السعودية اليوم / 174 إصابة جديدة ووفاتين خلال 24 ساعة الماضية بالجزائر



الجزائر 11رمضان 1441 هجري الموافق 04 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، عن تسجيل 174 حالة إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمعاينة لفيروس كورونا، جمال فورار في لقاء اعلامي يومي، أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 4648 موزعة عبر 48 محافظة، بعدما سجلت 174 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، مشيراً إلى ان اجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 465 وفاة، بعد احصاء وفاتين جديدتين خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف ان 62 مصابا تماثل للشفاء خلال ذات الفترة، ليرتفع اجمالي حالات التعافي 1998 حالة.

// انتهى //

19:05ت م

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الجزائر 11رمضان 1441 هجري الموافق 04 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، عن تسجيل 174 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، وتسجيل وفاتين.وأوضح الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمعاينة لفيروس كورونا، جمال فورار في لقاء اعلامي يومي، أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 4648 موزعة عبر 48 محافظة، بعدما سجلت 174 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، مشيراً إلى ان اجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 465 وفاة، بعد احصاء وفاتين جديدتين خلال 24 ساعة الأخيرة.وأضاف ان 62 مصابا تماثل للشفاء خلال ذات الفترة، ليرتفع اجمالي حالات التعافي 1998 حالة.// انتهى //19:05ت م0172

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