السعودية اليوم / ليبيا تعلن عن عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 23 حالة



طرابلس 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

أعلن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي اليوم تسلم 136 عينة للكشف عن فيروس

وأكد المركز في بيان له أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا، مبيناً أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافيين 23 حالة.

// انتهى //

18:15ت م

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طرابلس 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأعلن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي اليوم تسلم 136 عينة للكشف عن فيروس كورونا وأكد المركز في بيان له أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا، مبيناً أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافيين 23 حالة.// انتهى //18:15ت م0165

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