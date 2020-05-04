محمد بن مسعود - الدمام - الصحة: إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1810 حالات أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 16191. وأشارت الوزارة إلى أن الفترة الحالية ستشهد تذبذباً في أعداد حالات الإصابة بالفيروس بين ارتفاع وانخفاض لعدة أسباب من بينها "أن تفشي الفيروس يعتبر في مرحلة الذروة قبل أن تبدأ أعداد الإصابات بالنزول تدريجياً".

ووفقاً لبيان الوزارة، تعافى 146 من المرض ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1810 حالات.وزارة الصحة القطرية فيروس كورونا الجديد 04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 06:59 PM Advertisements الصحة: إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1810 حالات قطر.. 640 إصابة بكورونا والحصيلة تتجاوز 16 ألف مصاب قطر.. 640 إصابة بكورونا والحصيلة تتجاوز 16 ألف مصاب أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 16191. وأشارت الوزارة إلى أن الفترة الحالية ستشهد تذبذباً في أعداد حالات الإصابة بالفيروس بين ارتفاع وانخفاض لعدة أسباب من بينها "أن تفشي الفيروس يعتبر في مرحلة الذروة قبل أن تبدأ أعداد الإصابات بالنزول تدريجياً".

ووفقاً لبيان الوزارة، تعافى 146 من المرض ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1810 حالات. الكلمات المفتاحية ، قطر.. 640 إصابة بكورونا والحصيلة تتجاوز 16 ألف مصاب ،

المصدر : الخليج 365

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