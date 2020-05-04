محمد بن مسعود - الدمام - وزيرة الصحة: الحالتان إحداهما في السموع والثانية بالقدس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الاثنين تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في فلسطين. وأضافت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة خلال الإيجاز الصحفي "أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، إحداهما في السموع والثانية في القدس". وأضافت أنه تم تسجيل 37 حالة تعاف لمصابين بالفيرس (15 في مستشفى هوغوتشافيز وفندق الكرمل برام الله، 7 في بيت اللقاء ببيت لحم، 3 في مركز الهلال الأحمر بالخليل، 12 داخل مدينة القدس).فلسطين فيروس كورونا الجديد 04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 06:54 PM Advertisements وزيرة الصحة: الحالتان إحداهما في السموع والثانية بالقدس فلسطين.. إصابتان جديدتان بكورونا و37 حالة تعاف فلسطين.. إصابتان جديدتان بكورونا و37 حالة تعاف أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الاثنين تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في فلسطين. وأضافت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة خلال الإيجاز الصحفي "أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، إحداهما في السموع والثانية في القدس". وأضافت أنه تم تسجيل 37 حالة تعاف لمصابين بالفيرس (15 في مستشفى هوغوتشافيز وفندق الكرمل برام الله، 7 في بيت اللقاء ببيت لحم، 3 في مركز الهلال الأحمر بالخليل، 12 داخل مدينة القدس). الكلمات المفتاحية ، فلسطين.. إصابتان جديدتان بكورونا و37 حالة تعاف ،

المصدر : الخليج 365

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