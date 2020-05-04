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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة "كريم" التابعة لشركة "أوبر تكنولوجيز"، اليوم الاثنين، أنها ستسرّح 536 موظفاً هذا الأسبوع، يشكلون 31 بالمائة من قوة العمل لديها، بحسب ما ذكرت "رويترز".
يقع مقر "كريم" في دبي، وتعمل الوحدة المملوكة لـ"أوبر" بالكامل في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي.
"كريم" تسرّح 31% من عامليهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-04
أعلنت شركة "كريم" التابعة لشركة "أوبر تكنولوجيز"، اليوم الاثنين، أنها ستسرّح 536 موظفاً هذا الأسبوع، يشكلون 31 بالمائة من قوة العمل لديها، بحسب ما ذكرت "رويترز".
يقع مقر "كريم" في دبي، وتعمل الوحدة المملوكة لـ"أوبر" بالكامل في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي.
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
05:40 PM
أعلنت شركة "كريم" التابعة لشركة "أوبر تكنولوجيز"، اليوم الاثنين، أنها ستسرّح 536 موظفاً هذا الأسبوع، يشكلون 31 بالمائة من قوة العمل لديها، بحسب ما ذكرت "رويترز".
يقع مقر "كريم" في دبي، وتعمل الوحدة المملوكة لـ"أوبر" بالكامل في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي.
، "كريم" تسرّح 31% من عامليها ،
المصدر : الخليج 365
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