، الصحة المصرية: 348 إصابة بفيروس كورونا و1632 إجمالي الشفاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - السبكي: بلغ إجمالي عدد الوفيات 436 ووصل عدد المصابين إلى 6813

قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة المصرية، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اليوم الاثنين، وصل حتى الآن إلى 348 مصاباً.

ووفق اليوم السابع أضاف السبكي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 6813، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 436، بينما وصلت حالات الشفاء والتعافي إلى 1632، وعدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية 2139.

وناشد مساعد وزير الصحة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير الصحية، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن، متابعاً: "لابد أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، للحد من الزيادة اليومية في أعداد المصابين".

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