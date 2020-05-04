- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة المصرية، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اليوم الاثنين، وصل حتى الآن إلى 348 مصاباً.
ووفق اليوم السابع أضاف السبكي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 6813، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 436، بينما وصلت حالات الشفاء والتعافي إلى 1632، وعدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية 2139.
وناشد مساعد وزير الصحة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير الصحية، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن، متابعاً: "لابد أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، للحد من الزيادة اليومية في أعداد المصابين".
الصحة المصرية فيروس كورونا الجديد
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 06:22 PM
السبكي: بلغ إجمالي عدد الوفيات 436 ووصل عدد المصابين إلى 6813الصحة المصرية: 348 إصابة بفيروس كورونا و1632 إجمالي الشفاء
قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة المصرية، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اليوم الاثنين، وصل حتى الآن إلى 348 مصاباً.
ووفق اليوم السابع أضاف السبكي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 6813، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 436، بينما وصلت حالات الشفاء والتعافي إلى 1632، وعدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية 2139.
وناشد مساعد وزير الصحة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير الصحية، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن، متابعاً: "لابد أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، للحد من الزيادة اليومية في أعداد المصابين".
، الصحة المصرية: 348 إصابة بفيروس كورونا و1632 إجمالي الشفاء ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة المصرية: 348 إصابة بفيروس كورونا و1632 إجمالي الشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.