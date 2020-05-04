محمد بن مسعود - الدمام - دعت الراغبين بالتبرع التحويل لحسابات الجمعيات الرسمية بالبنوك المسجلة حذرت وزارة الموارد البشرية من التحويل لحسابات شخصية تزعم جمع التبرعات. وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: نحذر من التحويل لحسابات شخصية مجهولة أو شخصية تزعم جمع التبرعات، وندعو الراغبين بالتبرع التحويل لحسابات الجمعيات الرسمية بالبنوك المسجلة باسم الجمعية.وزارة الموارد البشرية 04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 06:16 PM دعت الراغبين بالتبرع التحويل لحسابات الجمعيات الرسمية بالبنوك المسجلة Advertisements الموارد البشرية تحذر من التحويل لحسابات شخصية تزعم جمع التبرعات الموارد البشرية تحذر من التحويل لحسابات شخصية تزعم جمع التبرعات حذرت وزارة الموارد البشرية من التحويل لحسابات شخصية تزعم جمع التبرعات. وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: نحذر من التحويل لحسابات شخصية مجهولة أو شخصية تزعم جمع التبرعات، وندعو الراغبين بالتبرع التحويل لحسابات الجمعيات الرسمية بالبنوك المسجلة باسم الجمعية. الكلمات المفتاحية ، الموارد البشرية تحذر من التحويل لحسابات شخصية تزعم جمع التبرعات ،

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