محمد بن مسعود - الدمام - 04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 06:12 PM الربيعة: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات المملكة تخصص نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا المملكة تخصص نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة أن المملكة خصصت نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا.

وأضاف: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالمياً.

يذكر أن المفوضية الأوربية أطلقت اليوم حملة لتمويل مكافحة تفشي كورونا. الكلمات المفتاحية ، المملكة تخصص نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا ،

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