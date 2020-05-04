88 مستفيدا من برنامج الرعاية المنزلية بجازان

بلغ عدد المستفيدين من مبادرات برنامج الرعاية المنزلية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان خلال العشرين يوماً الماضية 88 مستفيدا، حيث تم توفير الأدوية والملازم الطبية وتوصيلها لهم في منازلهم، مع استمرار العمل بجدولة الزيارات الميدانية اليومية كالمعتاد.

كما تم إجراء الفحص البصري لأولئك المستفيدين ومن كان معهم من أهاليهم إضافة إلى تثقيفهم وتوعيتهم من قبل الفرق الطبية بوسائل الوقاية من فيروس كورونا والطريقة الصحيحة لغسل الأيدي.

يقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية "علاجية ووقائية وتوعوية وتأهيلية واجتماعية" لفئات معينة من المرضى بين أهاليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير وآلية عمل محددة من قبل وزارة الصحة.