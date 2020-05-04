88 مستفيدا من برنامج الرعاية المنزلية بجازان

كما تم إجراء الفحص البصري لأولئك المستفيدين ومن كان معهم من أهاليهم إضافة إلى تثقيفهم وتوعيتهم من قبل الفرق الطبية بوسائل الوقاية من فيروس كورونا والطريقة الصحيحة لغسل الأيدي.
يقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية "علاجية ووقائية وتوعوية وتأهيلية واجتماعية" لفئات معينة من المرضى بين أهاليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير وآلية عمل محددة من قبل وزارة الصحة.
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