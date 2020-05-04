

لندن 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم أن بلاده ستقدم 388 مليون جنيه إسترليني لدعم بحوث تطوير لقاحات مضادة لفيروس

وأوضح جونسون -في بيان اليوم بمناسبة مشاركة بلاده رئاسة مؤتمر دولي افتراضي حول المرض- أن الدعم المعلن يعدّ جزءا من مبلغ أكبر يصل إلى 744 مليون جنيه رصدته المملكة المتحدة للمساعدة في القضاء على الوباء ودعم الاقتصاد العالمي.

وقال رئيس الوزراء بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "للانتصار في هذه المعركة علينا أن نعمل معا لتشييد درع منيع يحمي جميع مواطنينا، وذلك يمكن أن يتحقق فقط بتطوير لقاح وإنتاجه بكميات كبيرة".

وأضاف: "كلما تكاتفنا وتشاركنا خبراتنا كان علماؤنا أسرع بتحقيق النجاح، إن السباق لاكتشاف لقاح للقضاء على هذا الفيروس ليس مجرد سباق بين الدول، بل إنه أكثر المساعي المشتركة إلحاحا في عصرنا. إنه سباق الإنسانية ضد الفيروس، ونحن جميعنا مشتركون فيه، ومعا سوف نفوز فيه".

// انتهى //

17:31ت م

0152



لندن 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم أن بلاده ستقدم 388 مليون جنيه إسترليني لدعم بحوث تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا واختبارات لتشخيص الإصابة به وعلاجات للمصابين.وأوضح جونسون -في بيان اليوم بمناسبة مشاركة بلاده رئاسة مؤتمر دولي افتراضي حول المرض- أن الدعم المعلن يعدّ جزءا من مبلغ أكبر يصل إلى 744 مليون جنيه رصدته المملكة المتحدة للمساعدة في القضاء على الوباء ودعم الاقتصاد العالمي.وقال رئيس الوزراء بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "للانتصار في هذه المعركة علينا أن نعمل معا لتشييد درع منيع يحمي جميع مواطنينا، وذلك يمكن أن يتحقق فقط بتطوير لقاح وإنتاجه بكميات كبيرة".وأضاف: "كلما تكاتفنا وتشاركنا خبراتنا كان علماؤنا أسرع بتحقيق النجاح، إن السباق لاكتشاف لقاح للقضاء على هذا الفيروس ليس مجرد سباق بين الدول، بل إنه أكثر المساعي المشتركة إلحاحا في عصرنا. إنه سباق الإنسانية ضد الفيروس، ونحن جميعنا مشتركون فيه، ومعا سوف نفوز فيه".// انتهى //17:31ت م0152

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بريطانيا تقدم 388 مليون جنية إسترليني لدعم بحوث تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.