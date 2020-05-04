السعودية اليوم / مركز الأزمات والطوارئ بإمارة المدينة المنورة.. منصة تكاملية لجميع الجهات



المدينة المنورة 11 رمضان 1441هـ الموافق 04 مايو 2020م واس

يُعد مركز الأزمات والطوارئ بإمارة منطقة المدينة المنورة، أحد المنصات التي تعمل بصورة تكاملية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بمشاركة الجهات الحكومية ذات الاختصاص، للإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين بالمدينة المنورة، والعمل على معالجة البلاغات وتحقيق الاستجابة السريعة للملحوظات كافة المتعلقة بشأن التدابير الوقائية لمنع تفشي فايروس

ويواصل مركز الأزمات والطوارئ بإمارة المنطقة في هذه المرحلة، تقديم خدماته للمواطنين والمقيمين على مدار الـساعة, حيث تُباشر فيه مختلف الجهات الحكومية, العمل لمعالجة طلبات المواطنين والمقيمين, والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بحزمة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.

يُذكر أن المركز يستقبل اتصالات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة عبر الأرقام التالية: ( 0148213316- 0148213271- 0148254074- 0148213288) .

// انتهى //

17:09ت م

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المدينة المنورة 11 رمضان 1441هـ الموافق 04 مايو 2020م واسيُعد مركز الأزمات والطوارئ بإمارة منطقة المدينة المنورة، أحد المنصات التي تعمل بصورة تكاملية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بمشاركة الجهات الحكومية ذات الاختصاص، للإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين بالمدينة المنورة، والعمل على معالجة البلاغات وتحقيق الاستجابة السريعة للملحوظات كافة المتعلقة بشأن التدابير الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد.ويواصل مركز الأزمات والطوارئ بإمارة المنطقة في هذه المرحلة، تقديم خدماته للمواطنين والمقيمين على مدار الـساعة, حيث تُباشر فيه مختلف الجهات الحكومية, العمل لمعالجة طلبات المواطنين والمقيمين, والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بحزمة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.يُذكر أن المركز يستقبل اتصالات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة عبر الأرقام التالية: ( 0148213316- 0148213271- 0148254074- 0148213288) .// انتهى //17:09ت م0142

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