

إسلام آباد 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم, أن إقليم البنجاب يتصدر باقي الأقاليم الباكستانية من حيث تفشي فيروس كورونا، حيث ارتفعت الإصابات في البنجاب إلى 7524 حالة، يليه إقليم السند الذي ارتفعت فيه الإصابات بفيروس كورونا إلى 7465 حالة.

كما ارتفعت الإصابات في إقليم خيبر بختونخواه إلى 3129 حالة، وفي إقليم بلوشستان إلى 1218 حالة، وفي إقليم جيلجت بلتستان إلى 364 حالة، و71 حالة في إقليم كشمير الحرة و415 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

// انتهى //

16:53ت م

0135



إسلام آباد 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 20186 حالة، توفيت منها 462 حالة، وتماثلت للشفاء 5590 حالة، في حين تخضع 14134 حالة للحجر الصحي الإلزامي.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم, أن إقليم البنجاب يتصدر باقي الأقاليم الباكستانية من حيث تفشي فيروس كورونا، حيث ارتفعت الإصابات في البنجاب إلى 7524 حالة، يليه إقليم السند الذي ارتفعت فيه الإصابات بفيروس كورونا إلى 7465 حالة.كما ارتفعت الإصابات في إقليم خيبر بختونخواه إلى 3129 حالة، وفي إقليم بلوشستان إلى 1218 حالة، وفي إقليم جيلجت بلتستان إلى 364 حالة، و71 حالة في إقليم كشمير الحرة و415 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.// انتهى //16:53ت م0135

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 20186 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.