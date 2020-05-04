، ارتفاع حصيلة كورونا في باكستان إلى 20186 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تماثل 5590 للشفاء و14134 قيد الحجر الصحي

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 20186 حالة، توفيت منها 462 حالة، وتماثلت للشفاء 5590 حالة، فيما تخضع 14134 حالة للحجر الصحي الإلزامي.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم: إقليم البنجاب يتصدر باقي الأقاليم الباكستانية من حيث تفشي فيروس كورونا، حيث ارتفعت الإصابات في البنجاب إلى 7524 حالة، يليه إقليم السند الذي ارتفعت فيه الإصابات بفيروس كورونا إلى 7465 حالة.

وقد ارتفعت الإصابات في إقليم خيبر بختونخواه إلى 3129 حالة، وفي إقليم بلوشستان إلى 1218 حالة، وفي إقليم جيلجت بلتستان إلى 364 حالة، و71 حالة في إقليم كشمير الحرة و415 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

فيروس كورونا الجديد