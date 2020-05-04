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أعلن الرئيس كلاوس يوهانيس، اليوم الاثنين، أن رومانيا لن تمدد حالة الطوارئ بعد انقضاء أجلها في 15 مايو الجاري، لكنها ستفرض حالة تأهب تسمح بتخفيف بسيط لبعض القيود.
ونقلت "رويترز" عن "يوهانيس" قوله: "للأسف هذا الوباء لم ينقشع بعد. نحن بحاجة لأن نتحلى بالمسؤولية ونتوخى الحذر الشديد فيما هو قادم".
وبيّن أنه جرى رفع بعض القيود المفروضة على السفر لكن لن يسمح للناس بالتنقل في مجموعات تزيد على ثلاثة.
وشدد الرئيس الروماني على أن الحظر لا يزال سارياً على التجمعات في العراء، وفي الأماكن المغلقة.
فيروس كورونا الجديد
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 05:10 PM
"يوهانيس" شدد على أن حظر التجمعات لا يزال سارياً"الوباء لم ينقشع".. رومانيا لن تمدد طوارئ "كورونا" لكنها ستظل متأهبة لمكافحته
أعلن الرئيس كلاوس يوهانيس، اليوم الاثنين، أن رومانيا لن تمدد حالة الطوارئ بعد انقضاء أجلها في 15 مايو الجاري، لكنها ستفرض حالة تأهب تسمح بتخفيف بسيط لبعض القيود.
ونقلت "رويترز" عن "يوهانيس" قوله: "للأسف هذا الوباء لم ينقشع بعد. نحن بحاجة لأن نتحلى بالمسؤولية ونتوخى الحذر الشديد فيما هو قادم".
وبيّن أنه جرى رفع بعض القيود المفروضة على السفر لكن لن يسمح للناس بالتنقل في مجموعات تزيد على ثلاثة.
وشدد الرئيس الروماني على أن الحظر لا يزال سارياً على التجمعات في العراء، وفي الأماكن المغلقة.
، "الوباء لم ينقشع".. رومانيا لن تمدد طوارئ "كورونا" لكنها ستظل متأهبة لمكافحته ،
المصدر : الخليج 365
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