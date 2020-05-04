، "الخليج 365" تكشف تفاصيل أول إصابة بـ"كورونا" بالعيدابي ،

محمد بن مسعود - الدمام - عامل أجنبي تأكدت حالته بعد أخذ عينات عشوائية

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" تفاصيل الحالة الأولى التي سُجلت بـ"كورونا" وأعلنتها اليوم وزارة الصحة بمحافظة العيدابي، شرق منطقة جازان.

وقالت المصادر: المصاب عامل أجنبي، وقد اكتشفت إصابته بعد أخذ العينات العشوائية لسكن العمال، والتي ظهرت إيجابية، وتم تحويله على الفور إلى الحجر الصحي، مع جميع المخالطين.

وكان العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في منطقة جازان 482 حالة إصابة، تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 369، ومدينة جازان 68 إصابة، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، وصبيا 6، الطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1.فيروس كورونا الجديد