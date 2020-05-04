، كان يُظن أنه زلزال أو بركان... فـ"تمخض الجبل فولد فأراً" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مَثل توارثته الأجيال بعد أحداث وقصة وقعت في أحد الوديان

تدور أحداث المثل الشهير (تمخض الجبل فولد فأراً) في قديم الزمان، ويُضرب في حال أن تكون كمية الشيء الذي حصل عليه غير كافٍ ولا يساوي مقدار التعب والجهد الذي بُذل في سبيل الحصول عليه حينها يقال.

وقد أصبح مثلاً شهيراً توارثته الأجيال بعد أحداث وقصة وقعت في أحد الوديان على إثره ذاع المثل واشتهر، وجاء على لسان أحد مشايخ البدو في موقف مرعب ومضحك في نفس الوقت، ويُحكى كالتالي:

وتعود قصة المثل لقديم الزمان حيث كان جماعة من البدو الرحل مسافرين في أحد الوديان، وحين شعورهم بالتعب من السفر قرروا نصب خيمتهم في مكان على ضفة الوادي وقرب الجبل.

وبينما هم يتناولون طعامهم أحسوا بعض الرمال والحجارة الصغيرة تتساقط من الجبل فوق جميع الجالسين، فشعروا بالخوف الشديد؛ ظناً منهم أن خطراً قادماً أو زلزالاً أو بركاناً سيقع، فنهض الجميع مسرعين من المكان، وقاموا بمراقبة الجبل جيداً.

وبعد قليل خرج من أحد الجحور في الجبل فأر، وفرّ أمامهم مسرعاً في الجانب الآخر من الوادي، فضحك الجميع وعندئذ قال شيخهم المثل: "تمخض الجبل فولد فأراً"، وأصبحت مقولته انطلاقاً للمثل الشهير، وتناقلته الأجيال فيما بعد عبر الأزمنة.