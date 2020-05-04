، أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع.. و"المدني" يحذر ،

محمد بن مسعود - الدمام - هطلت، اليوم، أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

ودعا المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومواقع تجمعات المياه، وأخذ الحيطة والحذر خلال القيادة في الطرقات الوعرة والمنحدرات الجبلية وقت الأمطار وأوقات الضباب، لافتاً الانتباه إلى أهمية متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

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