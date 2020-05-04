شاهد نت: برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي" الحلقة 11 الحادية عشر رمضان 2020 – ياسر جلال

تذاع الحلقة 11 الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي للفنان رامز جلال عبر قناة أم بي سي طيلة شهر رمضان المبارك، حيث تعرض الساعة السابعة بتوقيت مصر والأردن وسوريا وفلسطين، والساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة.

شاهد نت: برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي" الحلقة 11 الحادية عشر

واستضاف في الحلقة العاشرة من البرنامج الفنان السوري باسم ياخور، حيث ضرب ياخور رامز جلال بالحذاء عقب نهاية فقرات، وكان مثار قلق الأخير لبنيانه الجسدي القوي الذي ركز رامز عليه كثيراً، ولم يستجب لابتسامات أو ضحكات ياخور التي كانت توحي أنه سينتهز الفرصة للانقضاض عليه، وتظاهر بالضحك واستجاب لكل ما طلبه به مقدم البرنامج.

وقدم الضيف نفسه لقمة سائغة لرامز بعد الرعب الذي ظهر عليه عقب ظهوره من خلف اللوحة التي تحمل صورته، وجاءت النهاية درامية حيث ضربه ياخور بالحذاء قبل أن يسقط في الماء وحاول ضربه مرة ثانية، لكن رامز استطاع أن يسيطر على الموقف.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن المستشار القانوني لنقابة الإعلاميين المصريين محمود العسال في طريقها لاتخاذ إجراءات جنائية ضد رامز جلال مقدّم برنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة "أم بي سي مصر"، تصل إلى الحبس أو الغرامة طبقاً لنص المادة رقم 88 و89 من قانون النقابة وضد الوسيلة الإعلامية التي سمحت لها ببث برنامجه.

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وحسمت شبكة قنوات "إم بي سي" السعودية الجدل المثار حول وقف عرض برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، المذاع طوال شهر رمضان.

وقال مازن حايك المتحدث باسم شبكة أم بي سي مصر فى مداخلة هاتفية مع عمرو أديب: "ليس من المنطقي أن يتم إيقاف برنامج حصد أكثر من 200 مليون مشاهدة لأول حلقتين فقط".

وتابع للمشاهدين قائلا: "اطمئنوا، برنامج "رامز مجنون رسمي" ومسلسلات "مخرج 7" و"أم هارون" مستمرين، ونحن لا نعيش حالة الفزع والانكسار".

وأفادت وسائل الإعلام محلية اليوم الأثنين 4 مايو 2020، بأن الفنان رامز جلال يستضيف شقيقة الفنان ياسر جلال في الحلقة الحادية عشر، جاء ذلك عقب ما نشر رامز جلال قبل ساعات برمو الحلقة الحادية عشر، حيث شهد الحلقات الاخيرة من برنامج الفنان المصري رامز جلال جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.