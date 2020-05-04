وزارة الصحة: تسجيل 1645 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 191

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 28,656 في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 4476 وذلك بعد تسجيل 342 حالات جديدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 191 بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.