فيديو.. كل ما تريد معرفته عن طريقة التسجيل ومميزات تطبيق «توكلنا»

في ظل مواجهة جائحة كورونا، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، تطبيق «توكلنا» بالتعاون مع وزارة الصحة، وسيكون توكلنا مجانًا بالكامل، ولن يتم احتساب تكلفة أي استخدام للبيانات من قبل شركات الاتصالات العاملة في المملكة.

أهداف تطبيق توكلنا؟

يهدف تطبيق «توكلنا»، إلى المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًا خلال فترة منع التجول، لمنسوبي القطاعات الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية خلال فترة المنع المفروضة.

بالإضافة لذلك، يقوم تطبيق توكلنا بمساعدة الأفراد والجهات الأمنية والصحية والمنشآت الخاصة المستثناة من المنع، لإتمام التعاملات بين جميع الأطراف المعنية لتقليل الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن السياسات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

آلية تطبيق توكلنا

وتقوم آلية تطبيق توكلنا على إدارة التصاريح الإلكترونية، من خلال تخصيص 4 ساعات في الأسبوع الواحد لكل فرد للقيام بمهامه التموينية في الوقت، الذي يرغب فيه، مع العلم بأن احتساب ساعات الأسبوع ينتهي في يوم السبت عند الساعة 11:59 مساءً.

وفي حال اضطر الفرد لمخالفة قرار منع التجول والخروج لأمر طارئ بعد استنفاده رصيده من الساعات المخصصة له، وتم تسجيل مخالفة بحقه من قبل رجال الأمن، فيحق للفرد في هذه الحالة رفع طلب اعتراض من خلال منصة «أبشر»؛ حيث سيتم النظر في طلب الاعتراض من قبل اللجان الأمنية، والرد على صاحب الاعتراض والمبررات حول قبول الطلب أو رفضه.

خصائص تطبيق توكلنا

طلب تصاريح الخروج للحصول على التموين الضروري، خلال فترة المنع بشكل إلكتروني عن طريق التطبيق؛ بحيث تتم معالجة الطلبات آليًا.

طلب تصاريح التموين داخل الحي، خلال فترة المنع الكلي بشكل إلكتروني عن طريق التطبيق؛ بحيث تتم معالجة الطلبات آليًا.

استعراض الكود الخاص بالمستخدم «QR» لرجل الأمن لتسريع عملية التحقق والمرور للمواطنين والمقيمين.

الإجابة عن الأسئلة الصحية لدعم وزارة الصحة في متابعة تلك الحالات، ويمكن التبليغ عن حالات الاشتباه وإيصال ذلك للجهات المعنية لمساعدة المستخدم على تلقي الخدمات الصحية، وبالتالي المساهمة في الحد من انتشار الفيروس.

استعراض تصاريح العمل بشكل إلكتروني لتسهيل عملية انتقال موظفي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المستثناة من المنع، مثل: موظفي المستشفيات، والصيدليات، وشركات التموين، وغيرها من الجهات والشركات الحيوية، من وإلى مواقع عملهم، من خلال تمكين الجهات والمنشآت من رفع تصاريح العمل بشكل إلكتروني عبر تطبيق توكلنا.

استعراض آخر المستجدات الصحية والطبية المتعلقة بانتشار الوباء وسبل الوقاية منه.

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عرض تصاريح المواعيد الطبية للمستخدم.

طلب تغيير مكان الإقامة.

إظهار العد التنازلي للوقت المتبقي للتصريح.

إمكانية طلب تصريح إلحاقي للسائق الخاص.

تنبيه المستخدم بعدد الساعات المتبقية من الرصيد.

عرض أقرب المستشفيات والصيدليات لمكان الإقامة.

طلب تصريح طبي طارئ: إصدار التصاريح الفورية للذهاب للطوارئ بشكل عاجل.

خصائص خدمات الإبلاغ والاعتراض عبر توكلنا

• خدمة الإبلاغ عن مخالفة منع التجول، مثل التجمع في الاستراحات والأماكن العامة.

• إظهار مخالفات منع التجول للمستخدم، وإمكانية الاعتراض عليها.

• خدمة التبليغ عن حالة فساد، كاستغلال صلاحية منح التصاريح.

لمعرفة كيفية التسجيل على تطبيق توكلنا، يُرجى مشاهدة مقطع الفيديو الآتي.

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