«تقويم التعليم» تعلن المقررات المحذوفة للصف الثالث الثانوي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، المقررات المحذوفة من الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الثانوي (التخصص العلمي) في الاختبار التحصيلي «عن بُعد»؛ بسبب الظروف الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة- عبر حسابها بتويتر- أنه نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم؛ بسبب جائحة كورونا والظروف الراهنة، فقد قررت هيئة تقويم التعليم والتدريب تخفيف المواد الدراسية، التي سيُختبر فيها أبناؤنا الطلاب والطالبات في اختبار التحصيل الدراسي العلمي لهذا العام 1441ه - 2020م.

وأشارت إلى المقررات المحذوفة في نظام المقررات كالتالي:

أحياء 3 - علم البيئة - كيمياء 4 - فيزياء 4 - رياضيات 6.

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كما شملت المقررات المحذوفة في النظام الفصلي: أحياء 5 - أحياء 6 - كيمياء 6 - فيزياء 6 - رياضيات 6.

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