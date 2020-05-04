الأربعاء المقبل.. «هدف» يعقد ورشة عمل افتراضية لمناقشة الاحتياجات التدريبية للقطاع الخاص

في ظل جائحة كورونا
يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مساء الأربعاء المقبل، ورشة عمل افتراضية عن بُعد؛ لمناقشة تحديد أولويات الاحتياجات التدريبية للقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا، وذلك بمشاركة عدد من ملاك منشآت القطاع الخاص ومسؤولي الموارد البشرية.
وتأتي الورشة، في إطار حرص الصندوق على مواصلة تمكين وتدريب الكوادر الوطنية واستمرارها في أعمالها بالقطاع الخاص، وكذلك دعم منشآت القطاع وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).
وتسعى ورشة العمل التي ستعقد افتراضيًّا، مساء الأربعاء عند الساعة 10 مساءً ولمدة ساعتين، إلى مناقشة ومعرفة الاحتياجات التدريبية للمنشآت في ظل الوضع الراهن، بهدف تصميم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة من الصندوق لتلبية الاحتياجات التدريبية للمنشآت.
وتناقش الورشة عددًا من المحاور، من بينها: برامج الصندوق التدريبية الداعمة للقطاع الخاص، وأساليب وأنماط التدريب الأكثر ملائمة للقطاع الخاص في ظل الجائحة وما بعدها، وكذلك المهارات العامة والمهنية للقطاع الخاص في ظل الجائحة وما بعدها.
ودعا الصندوق المهتمين ومسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص، إلى المشاركة في ملء الاستبيان الالكتروني قبل موعد الورشة عبر الرابط التالي اضغط هنا .
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