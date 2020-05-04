«الصحة»: 10 نصائح للتسوق الآمن.. وتطبيقات التوصيل تغني عن الذهاب للمتاجر

أكَّدت وزارة الصحة، أن تطبيقات التوصيل تغني عن الذهاب للتسوق؛ لتقليل خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وقدمت عدة نصائح وقائية في حال استدعت الحاجة إلى الذهاب للتسوق.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عبر صفحتها على «تويتر»، إنفوجرافًا لوزارة الصحة بعنوان (التسوق وفيروس كورونا) قائلة: «وزارة الصحة: قبل ذهابك للتسوق، هنا بعض التوجيهات المهمة التي تسهم- بإذن الله- في وقايتك من الفيروس».

ونصحت وزارة الصحة خلال الإنفوجراف بما يلي:

- احرص على التسوق في أوقات غير مزدحمة.

- احذر من لمس وجهك أثناء التسوق.

- احرص على تعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم المعقمة.

- ادفع باستخدام بطاقة الصراف.

- احرص على غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.

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- عقم يديك قبل الخروج من المتجر.

- حافظ على مسافة آمنة بينك وبين المتسوقين.

- امسح المعلبات باستخدام المحارم المعقمة.

- عدم لمس المنتجات التي لن تشتريها.

- احرص على غسل الخضار والفواكه.

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