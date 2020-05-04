ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا
أكَّدت وزارة الصحة، أن تطبيقات التوصيل تغني عن الذهاب للتسوق؛ لتقليل خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وقدمت عدة نصائح وقائية في حال استدعت الحاجة إلى الذهاب للتسوق.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عبر صفحتها على «تويتر»، إنفوجرافًا لوزارة الصحة بعنوان (التسوق وفيروس كورونا) قائلة: «وزارة الصحة: قبل ذهابك للتسوق، هنا بعض التوجيهات المهمة التي تسهم- بإذن الله- في وقايتك من الفيروس».
ونصحت وزارة الصحة خلال الإنفوجراف بما يلي:
- احرص على التسوق في أوقات غير مزدحمة.
- احذر من لمس وجهك أثناء التسوق.
- احرص على تعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم المعقمة.
- ادفع باستخدام بطاقة الصراف.
- احرص على غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.
- عقم يديك قبل الخروج من المتجر.
- حافظ على مسافة آمنة بينك وبين المتسوقين.
- امسح المعلبات باستخدام المحارم المعقمة.
- عدم لمس المنتجات التي لن تشتريها.
- احرص على غسل الخضار والفواكه.
اقرأ أيضًا:
«متحدث الصحة» لكبار السن: عليكم بالتزام البقاء في المنزل وتجنب التسوق والازدحام
أمانة جدة توظف التطبيقات الإلكترونية في الحد من ازدحام مراكز التسوق
النمر يقلل من تعقيم منتجات التسوق بعد شرائها.. ويستشهد بـ"الصحة"
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: 10 نصائح للتسوق الآمن.. وتطبيقات التوصيل تغني عن الذهاب للمتاجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.