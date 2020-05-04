السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع توزيع 30,000 سلة غذائية في إقليم صوماليلاند

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع 30,000 سلة غذائية في صوماليلاند، تستهدف 180,000 فرداً من الأسر المحتاجة والفقيرة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء في صوماليلاند.

وقدم نائب رئيس إقليم صوماليلاند عبدالرحمن عبدالله زيلعي، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على وقوفهم ودعمهم الدائم لأشقاءهم في صوماليلاند، وذلك خلال استقباله بالقصر الرئاسي أعضاء وفد مركز الملك سلمان للإغاثة حيث جرى تقديم درع تذكاري لهم جرّاء جهودهم الإغاثية في صوماليلاند.

من جانبه بين مساعد مدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة أن المشروع شمل جميع الأسر المحتاجة والفقيرة، ودور الأيتام، وذوي الإعاقة، والأرامل، وكبار السن في كافة محافظات ومناطق إقليم صوماليلاند، مؤكدًا أنه بالرغم من جائحة كورونا إلا أن المملكة ممثلة بالمركز واصلت تقديم المساعدات لإشقائها في صوماليلاند.