شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك فى قيادة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تشارك المملكة في قيادة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا، والذي سيُعقد في تمام الرابعة من مساء اليوم ويبث مباشرة عبر الموقع الرسمي لقمة العشرين ، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة،والنرويج.

و رحّبت المملكة بصفتها رئيسة مجموعة العشرين لهذ العام بالنداء الدولي لتمويل تطوير لقاح وعلاج وأدوات تشخيصية لجائحة كورونا بحيث تكون متوفرة للجميع وبتكلفة مناسبة ، ويهدف المؤتمر إلى جمع التبرعات لتلبية الحاجة العاجلة التي تبلغ 8 مليارات دولار أمريكي."