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المملكة تشارك فى قيادة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا

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تشارك المملكة في قيادة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا، والذي سيُعقد في تمام الرابعة من مساء اليوم ويبث مباشرة عبر الموقع الرسمي لقمة العشرين ، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة،والنرويج.

و رحّبت المملكة بصفتها رئيسة مجموعة العشرين لهذ العام بالنداء الدولي لتمويل تطوير لقاح وعلاج وأدوات تشخيصية لجائحة كورونا بحيث تكون متوفرة للجميع وبتكلفة مناسبة ، ويهدف المؤتمر إلى جمع التبرعات لتلبية الحاجة العاجلة التي تبلغ 8 مليارات دولار أمريكي."

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