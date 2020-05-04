شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك فى قيادة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
و رحّبت المملكة بصفتها رئيسة مجموعة العشرين لهذ العام بالنداء الدولي لتمويل تطوير لقاح وعلاج وأدوات تشخيصية لجائحة كورونا بحيث تكون متوفرة للجميع وبتكلفة مناسبة ، ويهدف المؤتمر إلى جمع التبرعات لتلبية الحاجة العاجلة التي تبلغ 8 مليارات دولار أمريكي."
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