"الشورى" يطالب بإلزام شركات النقل بخدمة المواقع غير الربحية

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طالب مجلس الشورى - في قرار أصدره اليوم - الهيئة العامة للنقل بالاستفادة من ضوابط التصنيف لديها لإلزام الشركات والمقاولين ومقدمي خدمات النقل بخدمة المواقع غير الربحية. وطالب الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل نشاط النقل للفعاليات والاحتفالات والمهرجانات والمناسبات السنوية والموسمية والدائمة بكفاءة وفعالية. كما طالب الهيئة العامة للنقل بإعادة هيكلة الوظائف لتغطية جميع قطاعات النقل السككي والبري والبحري وإحداث التوازن بينها ، وإعداد هيكلها التنظيمي بشكل يضمن تكامل هذه النشاطات ، وتحفيز مشغلي القطارات على تقديم أسعار تشجيعية.

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