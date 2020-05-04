شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. مركز المبادرات المجتمعية بالشرقية يوحد الجهود لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
• نموذج مستدام على مستوى المنطقة للمساندة في الأزمات والكوارث
• توثيق وتبادل ونقل التجارب الناجحة على مستوى الجمعيات بالشرقية
انطلق مركز العمليات والمبادرات المجتمعية بالشرقية ضمن مبادرات مواجهة فيروس كورونا، وقالت نائب مدير فرع وزارة الموارد البشرية في الشرقية ابتسام الحميزي ، أن مركز العمليات والمبادرات المجتمعية بالشرقية يقوم بدور التنسيق وتبادل المعلومات بين الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية بهدف توحيد الجهود في مواجهة الأزمة.
وأوضحت أن المركز هو نموذج مستدام على مستوى المنطقة الشرقية ، للمساندة في الأزمات والكوارث – لا قدر الله –، كما يقوم المركز بدور توثيق وتبادل ونقل التجارب الناجحة على مستوى الجمعيات بالمنطقة الشرقية.
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