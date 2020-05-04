شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 12 ألف موقع بالشرقية خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

• 9208 جولة رقابية وتسجيل 1067 من إشعارات المخالفات والغرامات

بلغ عدد المواقع التي قامت الأمانة بتطهيرها وتعقيمها (12,365) موقع، في حين بلغ عدد الجولات الرقابية خلال العشرة أيام من شهر رمضان المبارك (9208) جولة رقابية، و (169) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم تسجيل عدد (1067) من إشعارات المخالفات والغرامات، فيما أسفرت جهود الأمانة في اليوم العاشر فقط، ضمن الإجراءات التي تتبعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عن تنفيذ (967) جولة رقابية، و (14) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وتطهير (1256) موقع.

وتأتي هذه الجهود ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية، من خلال تكثّيف جولاتها الرقابية التفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث توزّعت الفرق الرقابية على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق والمنشآت التجارية المستثناة منذ بدء مزاولتها الأنشطة؛ وذلك للتأكد من ضمان تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي الزمت بها الامانة كافة منافذ البيع للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم عربات التسوق، وتوفير الكمامات والقفازات والمعقمات للمتسوقين، وتعقيم وتطهير أماكن التلامس والاسطح، وكذلك تطبيق المخالفات للمنشآت الغير ملتزمة بهذه الاجراءات التي تقف عليها الأمانة للحد من انتشار الفيروس وحماية المواطنين والمقيمين.