محمد بن مسعود - الدمام - رُزق الزميل ذياب الشمري، بمولودة أسماها "سمو". وتلقى "الشمري" من زملائه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة. "الشمري" يُرزق بـ"سمو" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-04 رُزق الزميل ذياب الشمري، بمولودة أسماها "سمو". وتلقى "الشمري" من زملائه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة. Advertisements 04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 02:49 PM رُزق الزميل ذياب الشمري، بمولودة أسماها "سمو". وتلقى "الشمري" من زملائه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة. ، "الشمري" يُرزق بـ"سمو" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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