محمد بن مسعود - الدمام - من الخانق ونهم إلى مأرب.. استفاد منها 204 أسر قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 404 سلال غذائية رمضانية، تزن 30 طنًا، للنازحين من الخانق ونهم إلى مناطق المجمع والجفينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 204 أسر.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في الجمهورية اليمنية . اليمن.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 404 سلال غذائية رمضانية للنازحين Advertisements وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-04 قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 404 سلال غذائية رمضانية، تزن 30 طنًا، للنازحين من الخانق ونهم إلى مناطق المجمع والجفينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 204 أسر.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في الجمهورية اليمنية . 04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 02:19 PM من الخانق ونهم إلى مأرب.. استفاد منها 204 أسر من الخانق ونهم إلى مأرب.. استفاد منها 204 أسر قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 404 سلال غذائية رمضانية، تزن 30 طنًا، للنازحين من الخانق ونهم إلى مناطق المجمع والجفينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 204 أسر.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في الجمهورية اليمنية . ، اليمن.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 404 سلال غذائية رمضانية للنازحين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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