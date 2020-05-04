محمد بن مسعود - الدمام - بعد أعمال الشغب التي وقعت أمس، تحركت وزارة الخارجية المصرية، وقالت إنها تتواصل مع الجهات المعنية في الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المصريين المحتجين في مراكز الإيواء المخصصة لمخالفي الإقامة القانونية.

وكانت قوات الأمن الكويتية فضّت أمس الأحد ما قالت إنه "أعمال شغب" قام بها عدد من أفراد الجالية المصرية في مراكز الإيواء للمطالبة بالعودة لبلادهم.

المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ قال: "الدولة المصرية لا تتوانى في إعادة مواطنيها العالقين في الخارج وليس الكويت فقط"، مشددًا على أن "هناك إجراءات تتم وخطة موضوعة وفقًا لجدول زمني لحل مشاكل العالقين وإعادتهم إلى مصر".

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، إن هناك لجنة مُشكّلة لحل مشاكل العالقين في الخارج، وإن اللجنة ستعرض جدولاً لإعادة العالقين خلال الأسبوع الجاري على رئيس الوزراء.

وفي بيان، قالت وزارة الداخلية الكويتية إن رجال الأمن أحكموا السيطرة على مثيري الشغب، وضبطوا عدداً منهم، وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 03:00 PM بعد أعمال الشغب.. مصر تتواصل مع الكويت لإعادة عمالتها العالقة بعد أعمال الشغب.. مصر تتواصل مع الكويت لإعادة عمالتها العالقة بعد أعمال الشغب التي وقعت أمس، تحركت وزارة الخارجية المصرية، وقالت إنها تتواصل مع الجهات المعنية في الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المصريين المحتجين في مراكز الإيواء المخصصة لمخالفي الإقامة القانونية.

وكانت قوات الأمن الكويتية فضّت أمس الأحد ما قالت إنه "أعمال شغب" قام بها عدد من أفراد الجالية المصرية في مراكز الإيواء للمطالبة بالعودة لبلادهم.

المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ قال: "الدولة المصرية لا تتوانى في إعادة مواطنيها العالقين في الخارج وليس الكويت فقط"، مشددًا على أن "هناك إجراءات تتم وخطة موضوعة وفقًا لجدول زمني لحل مشاكل العالقين وإعادتهم إلى مصر".

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، إن هناك لجنة مُشكّلة لحل مشاكل العالقين في الخارج، وإن اللجنة ستعرض جدولاً لإعادة العالقين خلال الأسبوع الجاري على رئيس الوزراء.

وفي بيان، قالت وزارة الداخلية الكويتية إن رجال الأمن أحكموا السيطرة على مثيري الشغب، وضبطوا عدداً منهم، وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. الكلمات المفتاحية

، بعد أعمال الشغب.. مصر تتواصل مع الكويت لإعادة عمالتها العالقة ،

المصدر : الخليج 365