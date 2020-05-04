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العجز التجاري التركي يتسع.. وخسارة 3.4 مليار دولار خلال أبريل

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محمد بن مسعود - الدمام - انخفاض الصادرات بنسبة 41.6%

كشفت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم (الاثنين)، اتساع العجز التجاري 13.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل (نيسان).

وأفادت الوزارة بأن الواردات تراجعت 32.2 بالمئة إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 41.6 بالمئة إلى 8.44 مليار دولار في أبريل، وفقاً لـ"رويترز".

العجز التجاري التركي يتسع.. وخسارة 3.4 مليار دولار خلال أبريل

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-04

كشفت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم (الاثنين)، اتساع العجز التجاري 13.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل (نيسان).

وأفادت الوزارة بأن الواردات تراجعت 32.2 بالمئة إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 41.6 بالمئة إلى 8.44 مليار دولار في أبريل، وفقاً لـ"رويترز".

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04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441

02:49 PM

انخفاض الصادرات بنسبة 41.6%

كشفت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم (الاثنين)، اتساع العجز التجاري 13.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل (نيسان).

وأفادت الوزارة بأن الواردات تراجعت 32.2 بالمئة إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 41.6 بالمئة إلى 8.44 مليار دولار في أبريل، وفقاً لـ"رويترز".

، العجز التجاري التركي يتسع.. وخسارة 3.4 مليار دولار خلال أبريل ،
المصدر : الخليج 365

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