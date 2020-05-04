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كشفت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم (الاثنين)، اتساع العجز التجاري 13.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل (نيسان).
وأفادت الوزارة بأن الواردات تراجعت 32.2 بالمئة إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 41.6 بالمئة إلى 8.44 مليار دولار في أبريل، وفقاً لـ"رويترز".
العجز التجاري التركي يتسع.. وخسارة 3.4 مليار دولار خلال أبريلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-04
كشفت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم (الاثنين)، اتساع العجز التجاري 13.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل (نيسان).
وأفادت الوزارة بأن الواردات تراجعت 32.2 بالمئة إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 41.6 بالمئة إلى 8.44 مليار دولار في أبريل، وفقاً لـ"رويترز".
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
02:49 PM
انخفاض الصادرات بنسبة 41.6%
كشفت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم (الاثنين)، اتساع العجز التجاري 13.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل (نيسان).
وأفادت الوزارة بأن الواردات تراجعت 32.2 بالمئة إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 41.6 بالمئة إلى 8.44 مليار دولار في أبريل، وفقاً لـ"رويترز".
، العجز التجاري التركي يتسع.. وخسارة 3.4 مليار دولار خلال أبريل ،
المصدر : الخليج 365
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