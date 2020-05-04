مدارس أهلية بالمملكة تخفض الرسوم الدراسية 50% .. بشرط !

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أعلنت عدد من المدارس الأهلية، عن خفض الرسوم الدراسية للفصل الثاني بنسبة وصلت إلى 50% في بعض المدارس.

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ووفقا لما نشرته ” الوطن ” فقد تلقى أولياء أمور رسائل من المدارس تفيد بتخفيض الرسوم بنسب تراوحت بين 10-50%، فيما قامت بعض المدارس رهنت الخصم بسداد المتأخرات عن الأعوام السابقة، وأن يتم السداد بصورة عاجلة خلال الشهر الجاري.

وطالب عدد من أولياء الأمور بضرورة صدور قرار من الجهات المختصة يلزم جميع المدارس الأهلية بتخفيض الرسوم، أو الاكتفاء برسوم الفترة التي درسها الطلاب فعلياً قبل تعليق الدوام المدرسي.

وكانت مصادر ذكرت في وقت سابق أن وزارة التعليم تسعى لإيجاد مبادرات ذاتية ‏من المدارس الأهلية لحسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل ‏الثاني، كما تسعى لمبادرات أخرى لدعم المدارس الأهلية والأجنبية، في ظل ظروف تفشي ‏فيروس “كورونا”. ‏

