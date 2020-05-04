من مهامها تعديل السلم التعليمي.. وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج

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أصدر وزير التعليم حمد آل الشيخ، قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسة للخطط الدراسية والمناهج، وذلك برئاسته وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين بهدف رفع فاعلية نواتج التعلّم.

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وتتولّى اللجنة مهام إقرار الخطط التطويرية للمسارات والخطط الدراسية للمراحل التعليمية كافة، وإقرار تطوير وتعديل السلّم التعليمي، وإقرار مواصفات المناهج والبرامج التربوية والمقررات الجديدة ومفرداتها.

كما تتولى اللجنة الجديدة مهام التعديل على المقررات القائمة وإقرار الخطة السنوية لمشاريع ومبادرات المناهج، إلى جانب إقرار معايير المناهج الرقمية في المراحل الدراسية كافة، ومخرجات مشاريع المناهج والخطط الدراسية.

وتتضمن مهامها أيضاً، إقرار التغيّرات اللازمة على الأنظمة واللوائح والبرامج والإجراءات والأنظمة الإلكترونية، والمعامل والورش المترتبة على التحولات في الخطط الدراسية الجديدة، فضلاً عن الإشراف وإقرار مخرجات البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية.

