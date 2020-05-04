“شرطة عسير” تقبض على مواطن ظهر في فيديو يصدم مركبة ويعتدي على قائدها في بيشة

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ألقت شرطة منطقة عسير القبض على مواطن ظهر في فيديو تدوول على مواقع التواصل الاجتماعي يصدم مركبةً ويعتدي على قائدها في بيشة. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة عسير المقدم زيد الدباش، إن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية المتهم وتبين أنه مواطن في العقد الثالث، وجرى إيقافه وإكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.





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