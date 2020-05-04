مقربون من غازي القصيبي: لم يكن لديه ميول للعمل السياسي وتولى وزارة الكهرباء في وقت صعب.. وهذا سبب بروز اسمه

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استعرض برنامج الراحل على قناة “روتانا خليجية” محطات من حياة السفير والوزير السابق الراحل غازي القصيبي من خلال عدد من المقربين منه، في مقدمتهم نجله سهيل القصيبي، ورفيقه الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة.

وقال نجل القصيبي، إن والده لم تكن لديه ميول للعمل السياسي، وكان مهتما أكثر بالعمل الأكاديمي، لكن الظروف جعلته يدخل في العمل الحكومي السياسي، نظراً لأنه كان واحداً من مجموعة قليلة من حملة درجة الدكتوراه من الخارج.

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وأضاف أن والده تميز بكونه حاصلاً على الدكتوراه من بريطانيا في الوقت الذي كان فيه عدد الحاصلين على الدكتوراه لا يزيد عن 20 شخصاً، إضافة إلى أنه كان يتقن اللغة الإنجليزية، إضافة إلى بروزه كشاعر وكاتب وشخص لديه القدرة على القيادة.

وأضاف، أن والده تأثر بالبيئة السياسية التي كانت حوله وقت الدراسة في القاهرة، وكانت أول وظيفة حكومية له في السكة الحديد، وبعدما أثبت نفسه في المنصب وأحدث تغييراً عُين في عام 1975 وزيراً للصناعة والكهرباء.

وحول هدفه عندما تولى منصب وزارة الكهرباء، قال الكاتب خالد المالك، إن الراحل غازي القصيبي عندما تولى المنصب كانت الكهرباء غير موجودة في كل البيوت، وكثيرة الانقطاع حتى في العاصمة الرياض، وتحدث له ذات مرة في مقابلة برفقة عدد من الصحفيين عن كيفية معالجة مشاكل الكهرباء وتعميمها في كافة المناطق.

وفي سياق آخر روى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة قصة طريفة حدثت له مع الراحل القصيبي، قائلاً إن المدرس في المدرسة عاقبه ذات مرة بكتابة الدرس 20 مرة بسبب ضحكه على القصيبي أثناء ممارسته رياضة الجمباز، وفشله في القفز من فوق خشبتين بسبب ثقل وزنه.