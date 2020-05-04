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أعلنت الهيئة الملكية بينبع أمس (الأحد) إغلاق فرعي مطاعم دومينوز بيتزا في حيي (رضوى – والبثنة) بينبع الصناعية، بسبب تسجيل حالات إصابة بـ”كورونا” لأحد العاملين في المطعم. وأوضحت الهيئة أن قرار الإغلاق جاء كإجراء وقائي للتأكد من سلامة المواقع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة العاملين والعملاء قبل إعادة افتتاح الفرعين.





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كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق فرعين لـ”دومينوز بيتزا” بينبع الصناعية بسبب تسجيل إصابة بـ”كورونا” لأحد العاملين بالمطعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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