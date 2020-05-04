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“التجارة”: لدينا نظام لمراقبة الأسعار ومقارنتها مع جميع المناطق والدول المجاورة

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كشفت وزارة التجارة أنها تستخدم نظامًا إلكترونيًا لرصد أسعار السلع ومراقبتها بشكل مباشر عبر فرقها الميدانية في كافة مدن ومناطق المملكة.

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وأوضحت الوزارة أن الأسعار يتم تحليلها ومقارنتها مع جميع المناطق والدول المجاورة، وتتخذ الإجراءات بشكل مباشر.

وأشارت إلى أنه في حال رصدت الفرق الميدانية ارتفاعًا للسعر يتم متابعته والتحقق من مسبباته عبر مختلف سلاسل الإمداد واتخاذ الإجراءات النظامية في حال وجود أي رفع غير مبرر.

ولفتت الوزارة إلى أن فرقها تضاعف جهودها في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة ؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات والتدابير الاحترازية.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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