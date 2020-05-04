“التجارة”: لدينا نظام لمراقبة الأسعار ومقارنتها مع جميع المناطق والدول المجاورة

︎ :

.



كشفت وزارة التجارة أنها تستخدم نظامًا إلكترونيًا لرصد أسعار السلع ومراقبتها بشكل مباشر عبر فرقها الميدانية في كافة مدن ومناطق المملكة.

Advertisements

وأوضحت الوزارة أن الأسعار يتم تحليلها ومقارنتها مع جميع المناطق والدول المجاورة، وتتخذ الإجراءات بشكل مباشر.

وأشارت إلى أنه في حال رصدت الفرق الميدانية ارتفاعًا للسعر يتم متابعته والتحقق من مسبباته عبر مختلف سلاسل الإمداد واتخاذ الإجراءات النظامية في حال وجود أي رفع غير مبرر.

ولفتت الوزارة إلى أن فرقها تضاعف جهودها في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات والتدابير الاحترازية.