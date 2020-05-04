فيديو.. كيف يساعد تطبيق “توكلنا” رجال الأمن على التأكد من صحة تصاريح التنقل؟

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أظهر مقطع فيديو كيف يمكن لرجال الأمن التأكد من صحة تصريح التنقل خلال فترة منع التجول، من خلال تطبيق توكلنا والذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ويقوم المواطن أو المقيم بإظهار الهاتف الجوال وعرض التصريح لرجل الأمن، وعلى المواطن أو المقيم الضغط على أيقونة تحديث التصريح قبل عرضه، وعند الاشتباه في التصريح يتبع رجل الأمن طريقة للتحقق من صحته.

ويقوم رجل الأمن بالدخول لتطبيق “ميدان” ويختار أيقونة التحقق من التصاريح الأمنية، وعند اكتشاف أن التصريح غير فعال تحرر مخالفة كسر منع التجول بحق المخالف أو المقيم.