الصخري: رياح نشطة وأمطار بعدة مناطق.. نهار ومساء الإثنين

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، حالة الطقس نهار ومساء اليوم الإثنين، بمناطق الممكلة.

وقال الصخري- عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع أن تهب رياح متوسطة السرعة قد تثير الأتربة والغبار، نواحي: ظلم والمويه وغرب عفيف، ومنطقة القصيم خصوصًا غربها، وشرق منطقة المدينة المنورة، وأجزاء من مناطق: حائل والجوف وتبوك والحدودالشمالية.

وأضاف الصخري، أنه متوقع سحب رعدية وأمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة، وتصحب بالبرد، ظهيرة ومساء اليوم الإثنين، نواحي منطقة نجران ومرتفعات جازان ومنطقتي عسير والباحة خصوصًا شرقهما، ونواحي رنية وتربة والخرمة والمويه، وتمتد الفرصة بشكل أخف إلى عفيف ومنطقة القصيم، وربما جنوب وجنوب شرق منطقة حائل.

Advertisements

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، ونجران، وعسير، والباحة، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية، والجوف، والرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

اقرأ أيضا:

طقس الإثنين.. أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 10 مناطق