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حساب المواطن يوضح الأشخاص المحتاجين إلى تحديث البيانات

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ردًا على استفسار مواطن

أكد برنامج حساب المواطن، أن تحديث البيانات يكون في حالة أي تغيير يطرأ على البيانات التي تم إدخالها سابقًا.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج -عبر تويتر- إنه لا يلزم التحديث إلا في حال طرأ أي تغيير على البيانات، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات يتم التوجه إلى البوابة الإلكترونية من خلال حسابك (تفاصيل الطلب) وتحديث البيانات والضغط على أيقونة (حفظ).

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن حول الأشخاص الذين يلزمهم تحديث البيانات.

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