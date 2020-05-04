القيادة تهنئ الملك فيليم ألكساندر بذكرى يوم تحرير هولندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى الملك فيليم ألكساندر، ملك مملكة هولندا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الملك فيليم ألكساندر، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًّا لحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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يُذكر أن هولندا تحتفل في 5 مايو من كل عام بيوم التحرير من ألمانيا النازية عقب الحرب العالمية الثانية.

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