استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين

الإثنين 4 مايو 2020

استقرت أسعار الذهب، اليوم الإثنين؛ حيث وازنت قوة الدولار الأمريكي إثر الدعم الناتج عن تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.



وبحلول الساعة 06:01 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1699.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد أكثر من 1% يوم الجمعة عقب تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على الصين. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% لتسجل 1707.90 دولار للأوقية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأحد، إن هناك "قدرا كبيرا من الأدلة" على أن الفيروس نشأ في مختبر صيني، لكنه لم يشكك في استنتاج أجهزة المخابرات الأمريكية بأنه ليس من صنع الإنسان.

جاءت تصريحاته بعد قول ترامب يوم الجمعة إن فرض رسوم على الصين "أحد الخيارات بلا ريب" إذ ينظر في سبل الرد على انتشار الفيروس.

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وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية في فيليب فيوتشرز: "ثمة خوف من أن حرب التجارة قد تشتعل ومثل هذه التطورات تكون جيدة للذهب. هذه التصريحات من المسؤولين تشير جميعها إلى جولة جديدة من الخصومة فيما يتعلق بالتجارة مع الصين".

وارتفع البلاديوم 0.9% مسجلا 1915.99 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.4% إلى 757.30 دولار وانخفضت الفضة 0.5% إلى 14.86 دولار للأوقية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أنه يفكّر في فرض رسوم عقابية على الصين، زاعما أن بكين "صنعت" فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب إنه اطلع على أدلة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد مصدره مختبر صيني في ووهان.