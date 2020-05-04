السعودية | أكثر من 500 عقد زواج "عن بعد" في العاصمة السعودية

شكرا لقرائتكم أكثر من 500 عقد زواج "عن بعد" في العاصمة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وزارة العدل السعودية عن إتمام 542 عقد زواج "عن بعد" في مدينة الرياض عبر بوابة "ناجز" دون حضور المستفيدين إلى المحاكم لإنهاء الإجراءات، منذ تعليق الحضور للعمل في 16 مارس/آذار وحتى الآن.

وتهدف خدمة "العقد الإلكتروني للزواج" التي أطلقتها وزارة العدل عبر بوابة "ناجز" مؤخراً، للتسهيل على المستفيدين بإتمام إجراءات عقود النكاح واعتمادها من الوزارة دون الحاجة لمراجعة مكاتب الوزارة أو فروعها.

وتوفر الخدمة عدداً من المميزات، منها تسهيل اختيار مأذون الأنكحة وحجز الموعد المناسب إلكترونياً، وتسهيل إجراءات مصادقة العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مكاتب الوزارة، وإمكانية تجهيز بيانات العقد ومراجعة الشروط قبل الموعد.

كما تتيح الخدمة أيضاً ميزة إمكانية التحقق من الفحص الطبي إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المستشفى، بالإضافة إلى أنها توفر ميزة تسجيل واقعة الزواج إلكترونياً لدى الأحوال المدنية.