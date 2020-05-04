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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.000 كرتون من التمور على النازحين والأسر الأشد فقرًا في مديرية المكلا في محافظة حضرموت، استفاد منها 12.000 فرد.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تُقدّمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 01:03 PM
ضِمن مشروعات متعددة تُقدّمها المملكة في كافة مناطق البلاد دون تمييز
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.000 كرتون من التمور على النازحين والأسر الأشد فقرًا في مديرية المكلا في محافظة حضرموت، استفاد منها 12.000 فرد.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تُقدّمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.
، اليمن.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.000 كرتون تمور في المكلا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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